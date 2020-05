Burgtheater: "Romeo & Julia" in der Pubertät

Um gleich die Urangst aller Regietheater-Traumatisierten anzusprechen: Die Antwort ist Ja. Es wird auf die Bühne gepinkelt (bzw. so getan, als ob). Es wird auch erbrochen. Und einige sehr derbe Scherze zum Thema Masturbation gibt es auch.



Man braucht aber nur einmal kurz in "Saturday Night Fever" hineinschauen, um zu merken: So geht es eben zu unter Jungburschen. Natürlich gibt es auch Unterschiede zur "echten" Welt. Romeo, Benvolio und Mercutio haben deutlich mehr Niveau als Molti, Spotzl, Eigi und Pichla. Kein Wunder, sie sind ja auch von Shakespeare und nicht von ATV.



Den ersten Teil des Stücks erzählt Bösch als Komödie mit viel Blödelei. Virtuos sind die Fechtszenen, die Klaus Figge eingerichtet hat und die an "Fluch der Karibik" erinnern. Als die Handlung dabei in die Tragödie kippt, wirkt der Bruch besonders brutal. Gerade war doch alles nur Spiel - und jetzt liegen Mercutio und Tybald da und sind tot.

Ganz besonders schön ist das Ende: Mit dem heiligen, zarten Ernst, den nur Kinder aufbringen, widmen sich Romeo und Julia dem letzten großen Spiel, dem Sterben.