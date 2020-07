Burgtheater: Riesenerfolg mit Raimund

Ferdinand Raimunds Zauberstück "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" ist formal klassisches Biedermeier – die meisterhaft gebaute Geschichte weist aber weit in die Moderne hinein: Ein hochsensibler Mensch verfällt der Lust an der Paranoia – und sieht sich bald nur noch von Feinden, Attentätern und Verschwörern umgeben. Er flieht in die Einsamkeit und wird von einem Geist, der ihm die Gelegenheit gibt, sich in all seiner Lächerlichkeit selbst zu betrachten, auf ziemlich rüde Weise erfolgreich psychotherapiert.

Das Stück bietet eine hemmungslos dahin rasende Handlung, herrlich vitale Figuren zwischen Komik und Tragik, das für gute Schauspieler maßgeschneiderte Motiv des doppelten Rollentauschs – und dazu hoch aktuelle Themen wie innere Zerrissenheit, Verfolgungswahn, Vereinsamung.

Das Burgtheater ließ den jungen österreichischen Regisseur Michael Schachermeier an den Stoff, der im Vorfeld ankündigte, einen harten, zeitgemäßen, alles andere als gemütlichen Raimund zeigen zu wollen.