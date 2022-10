Burgtheater: Martin Kušej will nur über die volle Distanz gehen

Glaubt Kušej nach den Abgängen der letzten Zeit wirklich, dass die Stimmung nicht besser sein könnte? „Besser kann es immer sein“, gesteht er schließlich ein: „Es ist klar, dass in den Monaten vor dem Sommer eine angespannte Situation geherrscht hat. Wir haben alle bis zum Anschlag gearbeitet.“ Aufgrund Covid-Erkrankungen gab es enorm viele Spielplanänderungen. Man hätte daher „einen sehr schmerzhaften Verlust von Teilen unseres Publikums verkraften“ müssen. Schuld an der Misere sind aber nur die äußeren Umstände: Er glaubt nicht, dass er etwas hätte besser machen können.

Und er hat ein schlagendes Argument für volle Theatersäle in Zeiten der Energiekrise: Die Raumtemperatur, nun auf 19 Grad gedrosselt, erwärmt sich während einer Vorstellung, am Ende sei „es eh meist 3 bis 4 Grad wärmer als zu Beginn“. Es helfe also, wenn sehr viele Menschen zusammensitzen.