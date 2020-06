Burgtheater: Jetzt wird auch Hartmann geprüft

Seit 1. März ist Josef Ostermayer offiziell Kulturminister – und schon an seinem ersten Arbeitstag in dieser neuen Funktion sorgte er für einen dramatischen, aber logischen Schritt in Sachen Burgtheater. Er veranlasst ein Gutachten, das die Verantwortung von Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann und möglicher anderer Beteiligter am Finanzskandal überprüft, wie der KURIER erfuhr. Wenn eine solche nachgewiesen wird, sind auch für Hartmann Konsequenzen unausweichlich. Diese Vorgangsweise wurde bei einem Treffen mit Aufsichtsrats-Mitgliedern des Burgtheaters, zu dem Ostermayer gebeten hatte, beschlossen. Der Aufsichtsrat des Theaters wird das Gutachten in Auftrag geben.