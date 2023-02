Burgtheater holt Raimund-Premiere am 29. März nach

Die eigentlich für vergangenen Samstag geplante Premiere von Ferdinand Raimunds "Die gefesselte Phantasie" am Wiener Burgtheater findet nun am 29. März (20.00 Uhr) statt. Das gab das Theater am Dienstag bekannt. Für Regie und Bühne zeichnet Herbert Fritsch verantwortlich, es spielen u.a. Maria Happel, Bless Amada und Sarah Viktoria Frick. Die Verschiebung war aufgrund mehrerer Krankheitsfälle im Ensemble notwendig geworden.