Burgtheater verschiebt für Samstag geplante Raimund-Premiere

Die für kommenden Samstag am Burgtheater geplante Premiere von Ferdinand Raimunds "Die gefesselte Phantasie" in der Inszenierung von Herbert Fritsch muss aufgrund mehrerer Krankheitsfälle im Ensemble verschoben werden. Das gab das Haus am Mittwoch bekannt. Statt der Premiere gibt es "Dorothy Parker's New Yorker Geschichten - In Concert" mit Birgit Minichmayr und den beiden Jazzpianisten Bernd Lhotzky und Louis Mazetier. Ein neue Premierentermin steht noch nicht fest.