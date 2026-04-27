Diese zwei Stars verlassen das Burgtheater

Am Montag hat Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann seine Pläne für die kommende Saison bekanntgegeben - und im großen KURIER-Interview verkündet, dass zwei sehr bekannte Namen sein Haus verlassen. Darunter ist ein Schauspieler, der zuletzt in Hollywood für Aufmerksamkeit sorgte.

Es handelt sich bei den Abgängen um Felix Kammerer und Max Simonischek.

Kammerer hat seit seinem Auftritt in der Netflix-Produktion "Im Westen nichts Neues" zahlreiche Auszeichnungen erhalten, er spielte danach u. a. in "Frankenstein" (ebenfalls auf Netflix).