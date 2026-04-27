Diese zwei Stars verlassen das Burgtheater
Am Montag hat Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann seine Pläne für die kommende Saison bekanntgegeben - und im großen KURIER-Interview verkündet, dass zwei sehr bekannte Namen sein Haus verlassen. Darunter ist ein Schauspieler, der zuletzt in Hollywood für Aufmerksamkeit sorgte.
Das ganze Interview lesen Sie hier:
Es handelt sich bei den Abgängen um Felix Kammerer und Max Simonischek.
Kammerer hat seit seinem Auftritt in der Netflix-Produktion "Im Westen nichts Neues" zahlreiche Auszeichnungen erhalten, er spielte danach u. a. in "Frankenstein" (ebenfalls auf Netflix).
Max Simonischek, Sohn des Schauspielstars Peter Simonischek, kam erst 2024 ans Burgtheater, wo er große Rollen spielte. Davor war er als freier Schauspieler tätig. "Auf der einen Seite verstehe ich den Wunsch, sich mit einem Haus zu identifizieren – und zusammen als Ensemble dieses zu prägen. Auf der anderen Seite suche mir gerne die Kollegen und Regisseure aus, mit denen ich arbeite", sagte er im Vorjahr im KURIER-Interview.
Wer dafür an die Burg zurückkehrt, lesen Sie im aktuellen Bachmann-Interview.
Kommentare