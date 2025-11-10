Was für ein (Austro-)Horror! Die Rückkehr der Gruselklassiker

Von Christoph Schwarz

Mit dem Horrorfilm ist es ja ein wenig so wie mit dem Pflasterabreißen: Wie gut es tut, wenn der Schmerz nachlässt! Oder, in diesem Fall: der Schreck. Jeder gute Jump-Scare setzt auf das wohlige Gefühl, das sich einstellt, wenn die Anspannung, die sich bis zur physischen Unaushaltbarkeit im Zuseher aufgebaut hat, mit einem Knall entlädt.

„Warum“, fragen an dieser Stelle jene, die von der Faszination des Horrors (noch) unberührt geblieben sind, „tut man sich das an?“ Die Frage, die mitschwingt, ist freilich eine ganz andere: „Was ist falsch mit dir?“ Jeder, der das Gruseln liebt, kennt sie.

Man antwortet bestenfalls mit mildem Lächeln. Ja, theoretisch könnte man eine Gegenfrage stellen: Wer, um Himmels willen, schaut sich etwa gerne ein Drama an? Freiwillig traurig sein, ist das wirklich besser? Man fragt aber nicht.

„Kein anderes Genre“, schreibt die Autorin Anna Bogutskaya, „ist mit einem solchen Maß an wertenden Urteilen behaftet wie der Horror.“ In ihrem aktuellen, vorerst nur auf Englisch erschienen Buch „Feeding The Monster: Why Horror Has a Hold on Us?“ (auf Deutsch in etwa: „Das Monster füttern – Warum uns Horror in seinen Bann zieht“) bricht sie mit dem Tabu, mit dem der Genuss von Grusel- und Horrorfilmen immer noch behaftet ist. Allzu oft, schreibt sie, verleugnen Fans ihre Vorliebe. Mehr noch: Muss man sich für das, was man empfindet, gar schämen?

Nein, im Gegenteil. Es ist an der Zeit, das Genre, das ohnehin irgendwie Teil des popkulturellen Mainstream geworden ist, vom alten Schmuddelimage zu befreien. Tatsächlich ist die Angstlust längst ein wissenschaftlicher Begriff; weshalb wir uns gerne gruseln und wieso das heilsam sein kann, ist gut erforscht (siehe auch Artikel links). Mehr noch: Kaum ein anderes Genre ist so ernsthaft wie der Horror. Zwischen den Zeilen (oder besser: zwischen all den blutigen Körperteilen) beinhaltet es oft mehr kluge Gesellschaftskritik, als jene Filme, die ihre eigene Tiefsinnigkeit vor sich hertragen.

Nicht zuletzt, schreibt auch Bogutskaya, ist der Horror das „letzte wirklich aufrichtige“ Genre. Weil es nämlich nichts Geringeres einfordert als unsere eigene Aufrichtigkeit. Auf keine andere Art der Unterhaltung reagieren wir so stark. Und so echt. „Es ist nichts Ironisches daran, Angst zu haben“, schreibt sie. Es ist eine „Erfahrung extremer körperlicher und emotionaler Ernsthaftigkeit.“ Der Horror „ist immun gegen die Ironie-Vergiftung und ironische Distanzierung, die die meisten anderen Medien durchdrungen hat“.

Apropos immun: Es ist nie zu spät, sich auf die Angstlust einzulassen. Einfach mal ausprobieren. Der Rest ergibt sich von selbst. Um es mit Bogutskaya zu sagen: „Horrorfilme verschlingen dich nicht, sie infizieren dich.“