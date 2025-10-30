Filmkritik zu "Dracula - Die Auferstehung": Christoph Waltz als Vampir-Exorzist

Ist dieser Dracula gut oder böse? Das ist bei vielen von Luc Bessons Protagonisten gar nicht so leicht zu beantworten. Der Film, zu dem der französische Regisseur selbst das Drehbuch geschrieben hat, beginnt im 15. Jahrhundert mit einem Kreuzzug, den der rumänische Prinz Vlad II. gegen die Feinde der Christen führen soll. Er fordert dafür vom Papst, er solle Gott dazu verpflichten, seine Frau Elisabeta vor den Muslimen zu schützen. Als er siegreich von der Schlacht zurückkehrt, ist Elisabeta tot. Vlad schwört auf blutige Weise Gott und der Kirche ab – und wird dafür mit ewigem Leben bestraft. Danach verwandelte sich „Vlad“ in „Dracula“. In einen Vampir, der bereit ist, seine Rache an der Welt zu nehmen. Außerdem will er die ihm auferlegte Ewigkeit dazu nützen, um wie ein Besessener nach der Wiedergeburt seiner immer noch heißgeliebten Elisabeta zu suchen. Doch nach einigen Jahrhunderten erfolglosen Suchens ist „Dracula“ alt und gebrechlich geworden, der das Blut, das er braucht, aus gefangenen Ratten quetscht. Bis er sich vier Jahrhunderte später in Frankreich ein unwiderstehliches Parfum brauen lässt. Bei einem exzessiven Fest, dessen Choreographie zu den Höhepunkten des Films gehört, wenden sich schöne junge Männer und Frauen wenden nach dem Träger des betörenden Geruchs zu. Mit biegsamen Hälsen, in die Dracula genüsslich beißen darf. Ihr Blut wird zum Jungbrunnen für den gealterten Vampir. In einer der jungen Frauen glaubt er, seine große Liebe wiederzuerkennen.