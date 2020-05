Burgstallers Einladung an Ziegler aufgetaucht

Jean Ziegler, der bei den Salzburger Festspielen die Eröffnungsrede hätte halten sollen und von Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller wieder ausgeladen worden war, ist laut Burgstaller gar nicht eingeladen, sondern nur "angefragt" gewesen. Dem KURIER liegt allerdings jene Mail vor, in dem die Landeschefin den Schweizer Globalisierungskritiker geradezu bekniete, die Eröffnungsrede zu halten.



Eingangs bedankt sich Burgstaller in dem mit 21. Februar 2011 datierten Schreiben bei Ziegler für ein Telefonat, "es tat gut, wieder einmal die Stimme zu hören, die über die Jahrzehnte die Stimme von so vielen auf unserem Planeten geworden ist". Sie erinnert an einen Preis, den sie Ziegler 2008 überreichen durfte (Salzburger Zukunftspreis, Anm.) und eine schon damals ausgesprochene Einladung zu den Salzburger Festspielen ("Ich habe damals ganz bewusst ,auf Wiedersehen' gesagt").



Und dann konkret: "Aber vielleicht klappt es ja diesmal - umso eher, als ich in unserem Gespräche ja bereits eine ganz besondere Einladung angesprochen habe. Eigentlich schon mehr eine ganz persönliche Bitte: Heuer, am Mittwoch, 27. Juli, unser Festredner anlässlich des Festaktes zur Festspieleröffnung zu sein."