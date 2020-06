Burg-Chef Hartmann: Nestroy war der erste Punk

Das Thema des menschlichen Abgrunds. Wir müssen als Theaterleute den Abgrund, den Verrat, das Böse, die Triebe als ständigen Begleiter akzeptieren, auch den Suff. Wir müssen das akzeptieren und auch verzeihen, sonst könnten wir nicht weiter machen, dazu sind die Menschen zu wahnsinnig, mit denen man es hier zu tun hat. Und vor dem Hintergrund der Biedermeier-Zeit, in der das Stück geschrieben wurde, gibt es noch einen anderen Aspekt, den ich interessant finde: Wenn man zu schwach ist, eine Revolution anzuzetteln, dann kann man sich wenigstens noch selbst zerstören. Das sehe ich als eine Form der Revolte, eine Vorwegnahme des Punks, auf gewisse Weise.

Sie sprechen vom trinkenden Schuster Knieriem, den Nicholas Ofczarek spielt.

Mich interessieren diese drei Archetypen. Der Zwirn, der steckt in uns allen, eine sehr männliche Figur. Er will immer etwas anderes, etwas Besseres sein, als er ist. Beim Knieriem ist es der pure Defätismus: Wozu arbeiten, wozu leben – wenn doch ohnehin klar ist, dass einmal alles aus ist? Das ist eine legitime Frage. Wenn man auf die kleine Teekerze, die unser Leben darstellt, Benzin schüttet, dann brennt sie viel höher. Es ist aber auch schneller wieder vorbei. Zwirn und Knieriem können kein geregeltes Leben führen, die halten das nicht aus. Und ich habe Sympathie für sie. In einer mit sich selbst ausgesöhnten, demokratischen Gesellschaft, in der Gerechtigkeit herrscht, entsteht auch kein Kunstwerk. Das ist natürlich kein Plädoyer für eine ungerechte Gesellschaft.

Sie borgen sich Florian Teichtmeister von der Josefstadt aus, für die Rolle des Leim. In der Josefstadt spielte er vor zwei Jahren schon den Zwirn.

Der Grund dafür ist, dass Johannes Krisch krank wurde, und ich wollte die Rolle gerne mit einem Österreicher besetzen. Ich finde, zwei Österreicher und ein Deutscher als liederliches Kleeblatt, das geht. Zwei Deutsche und ein Österreicher – das ginge wohl eher nicht.

Wie funktioniert das Zusammenspiel?

Michi Maertens und Nicki Ofczarek sind von einer unbeschreiblichen virtuosen Aggressivität. Und der Florian bringt den gemäßigteren, ausgleichenden Ton.

Wie gehen Sie mit den Couplets um?

Ich mache sie! In den Originaltexten, wobei wir schauen, ob wir noch etwas dazu dichten. Und die Originalmusik! Da-di-da da-da! (beginnt, die Melodie von „Die Wöd steht auf kan Fall mehr lang“ zu singen). Mein Musiker Karsten Riedel bringt eine gewisse Form von subversiver Energie hinein, damit es nicht zu gemütlich wird. Er spielt eine Teufelsgeige, mit einem Waschbrett dran und einer Hupe oben drauf, da haut er drauf und schiebt die Musik aus der Gemütlichkeit hinaus.