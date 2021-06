Buntspecht veröffentlichen "Spring bevor du fällst“

KURIER: „Die Bühne ist ein Ort, wo jeglicher Zweifel für einen kurzen Moment abgelegt wird“, habt ihr in einem Interview gesagt. Wie groß war das Leid in der Pandemie – keine Shows, keine Chance, Zweifel abzulegen?

Lukas Klein: Es war stellenweise ein ordentlicher Kraftakt, die Leichtigkeit zu bewahren. So, als wollte uns die Pandemie auf eine Probe stellen. Klar gab es in dieser Phase Zweifel, aber wir hatten auch genügend Vertrauen, dass das alles wieder besser werden wird.

Wie sind die Songs auf dem neuen Album entstanden – zu sechst im Proberaum stelle ich mir im Lockdown etwas schwierig vor. Außerdem war das auch lange Zeit verboten. Wie ist man damit umgegangen? Hat man viel videotelefoniert?

Zuerst haben Florentin (Scheicher, Anm.) und ich für mehrere Wochen in seiner Einzimmerwohnung gearbeitet. Den restlichen Bandmitgliedern haben wir die Aufnahmen geschickt und jeder hat sich dann Gedanken dazu gemacht. Danach sind wir zusammen ins Schrebergartenhaus gezogen, um gemeinsam weiter an dem Album zu arbeiten. Das war für uns alle extrem wichtig, weil wir dadurch in der Pandemie den Boden unter den Füßen nicht verloren haben. Die Zeit im Gartenhaus hat einfach nur gutgetan. Tomaten gießen und Instrumente aufnehmen sind ein guter Zeitvertreib.