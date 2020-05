Bundestheater: Meyer bis 2020, Hartmann bis 2019

Noch im Jänner, so hatte es die Kulturministerin im KURIER-Interview angekündigt, werde die Entscheidung über mögliche Vertragungsverlängerungen von Dominique Meyer und Matthias Hartmann bekannt gegeben. Am Dienstag, nur wenige Stunden vor der Opernpremiere von Kurt Weills "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny", war es soweit: Claudia Schmied setzt in den Bundestheatern auf Kontinuität.

Der Vertrag von Opernchef Meyer wird um fünf Jahre bis zum Ende der Saison 2019/’20 verlängert. Meyer hat sich auch mit seinem Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst geeinigt: Dieser bleibt zumindest bis 2018 und hat ebenso eine Option bis 2020. Darüber wird 2015 entschieden.

Im Burgtheater bleibt Hartmann bis Saisonende 2018/’19 im Amt. In der Volksoper bestand kein akuter Handlungsbedarf: Robert Meyers Vertrag läuft bis 2017.

Die Verlängerungen von Dominique Meyer und Hartmann kommen nicht überraschend. Beide präsentierten zuletzt gute Auslastungszahlen, und Schmied war offenbar auch künstlerisch enorm zufrieden.

Hartmann war noch vom einstigen Staatssekretär Franz Morak bestellt worden.