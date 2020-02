Bundestheater: Ein Plus bei den Besuchern, ein Minus beim Café

Bei den alljährlichen Bilanzen der Bundestheaterholding gibt es alljährlich allerlei Zahlenmaterial, das sich zumeist recht ähnelt: Es geht den Häusern – Staats- und Volksoper, Burgtheater – gut, aber wegen der steigenden Personalkosten gehe es in Zukunft nicht ohne Subventionserhöhung, und man wünscht sich eine jährliche Anhebung.

So auch dieses Jahr (Details weiter unten). Aber es gab bei der Präsentation von Holding-Chef Christian Kircher auch eine Ankündigung, die viele Opern- und Theaterfans direkt betreffen wird: Das Café in der Staatsoper (Richtung Karajanplatz) wird durch ein Besucherzentrum ersetzt – also zugesperrt. Man habe den Pachtvertrag des Cafés auslaufen lassen, sagte Kircher. Und den Mietvertrag für die Bundestheaterkassen in der Operngasse gekündigt.

Wer sich aber um seinen Last-Minute-Drink vor der langen Opernvorstellung sorgt, der kann beruhigt sein: Auch im künftigen Besucherzentrum werde es ein kulinarisches Angebot geben, sagte Kircher.