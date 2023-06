Bundeshymne und steirische Hymne verschmelzen bei Österreich-GP

Die österreichische Bundeshymne und das "Dachsteinlied", die steirische Landeshymne, werden vor dem Formel 1 Grand Prix in Spielberg (2. Juli) zu einem "Klangerlebnis verschmelzen", kündigten die Verantwortlichen am Montag in einer Aussendung an. "Mastermind" hinter der Neukomposition im Stile von Red Bull Symphonic ist Christian Kolonovits. Interpretiert wird das Stück von Christopher Seiler von Seiler & Speer im Duett mit Juliette Khalil von der Volksoper.