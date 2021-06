Im Zuge der Vorstellung ihres neuen Buches " Schoßgebete" gab Charlotte Roche dem ZEITmagazin ein Interview mit durchaus radikalen Tipps, Lebensweisheiten und eigenwilligen Meinungen. Wenn sie keinen Sex hat, habe sie Angst, gibt Roche im Interview zum Beispiel preis: "Sex ist so lebensbejahend, weil er ohne den Kopf auskommt, nur der Körper agiert. Wenn ich mit meinem Mann schlafe, muss ich an nichts mehr denken, vergesse alle meine Ängste. Wenn ich keinen Sex habe, habe ich Angst".



Einen Tipp hat sie für alle Singles: "Ich rate jedem Single: 'Bums jeden, den du finden kannst, dann bleibst du in der Übung!'", weil Flirten, Frauen ansprechen und Sex haben Dinge seien, die man verlernen könne.