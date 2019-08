Bühne Baden: Den Kuss kann man erwidern

1993 haben die Vereinigten Bühnen Wien dieses fast durchkomponierte Herzensdrama rund um den homosexuellen Schaufensterdekorateur Molina, der sich in einer beliebigen (?) südamerikanischen Militärdiktatur im Gefängnis befindet, sich aber in die schönste Hollywood-Welt hinein träumt, im Raimund Theater zur deutschen Erstaufführung gebracht. Mit Erfolg, aber ohne weitere szenische Folgewirkungen.

In Baden hat sich nun Regisseur Werner Sobotka diesen komplexen Stoff um Liebe, Revolution, Homosexualität und Eskapismus vorgenommen und im wandelbaren (Gefängnis-)Bühnenbild von Karl Fehringer und Judith Leikauf ein in sich stringentes Meisterwerk geschaffen. Ein klassisches Musical, das sich ganz am Roman von Manuel Puig orientiert, das weit mehr intensives Theater denn purer Showcase ist.