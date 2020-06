Bücherkrise Teil 2: Der Faktor Glamour

Doch nicht alles, was Porno ist, darf auch auf eBook erscheinen, zumindest nicht bei Apple: Der von Ela Angerer im Czernin-Verlag herausgegebene Band "Porno", in dem Autoren wie Thomas Glavinic, Robert Palfrader und Julya Rabinowich über Liebe und Sex in Zeiten von Postemanzipation und Konsumterror schreiben, wird im iBookstore von Apple nicht veröffentlicht. Das Buch werde als zu explizit betrachtet und wurde daher nicht freigeschaltet, ließ der Czernin-Verlag via Facebook wissen.

Dafür ist nun ausgerechnet Literaturphantom Thomas Pynchon, von dem es seit fast sechzig Jahren keine neuen Fotos gibt, elektronisch zu haben. Schon vor seinem ersten Roman "V." (1963) tauchte der öffentlichkeitsscheue Literat, der bei einem Gastauftritt 2004 bei den "Simpsons" mit Papiersack über dem Kopf erschien, unter. Was Pynchon dazu sagt, dass es ihn ab jetzt zum Runterladen gibt, bleibt ein Geheimnis. Pynchon gibt keine Interviews.

Was Ray Bradbury, der Anfang Juni verstorbene Autor der "Mars-Chroniken", von eBooks hielt, ist eindeutig: Der New York Times sagte er 2009, elektronische Bücher "riechen nach verbranntem Benzin."

Seine Bücher sind nun trotzdem in elektronischer Form zu haben. Auch das Bücherverbrennungsepos "Fahrenheit 451".