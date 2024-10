Bücher über Grenzen, Selbstbestimmung und Sorgen

Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sterben immer noch Zivilisten. Dieses Buch für Kinder und "Erwachsene, die in sich ihr Kind fühlen", erzählt ein Märchen, in dem in kindlich bildhafter Weise der Antisemitismus thematisiert und der Traum vom Frieden, dem möglichen Ende des Nahostkonflikts, einer besseren Zukunft geträumt wird.

Rainer König-Hollerwöger: „Goldi & Goldchen“ Innsalz. 62 Seiten. Ab 6 Jahre. 22 Euro.