Budapest: Kulturkampf im Neuen Theater

Zwei große rote Nullen prangten am Mittwoch auf der Frontseite des renommierten Neuen Theaters in Budapest – ein Protestzeichen des Ensembles, dass aus ihrer Sicht die Stunde null begonnen hat: Mit Monatsbeginn übernahm der extreme Rechte und Schauspieler György Dörner (58) die Leitung des bisher liberalen Theaters – gegen den Willen der Schauspieler, gegen die Empfehlung einer mehrköpfigen Fachkommission und gegen den Protest zahlreicher Kulturschaffender in Ungarn, aber auch im Ausland. Dörner, der in seiner Bewerbung versprochen hatte, er werde „mit der krankhaften liberalen Hegemonie“ aufräumen und nur noch ungarische Stücke spielen, war vom konservativen, der Regierungspartei FIDESZ angehörenden Oberbürgermeister Istvan Talos ins Amt gehievt worden.