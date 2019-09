Buchkritik: Chantal Schreiber und ihr Einhorn "Kurt"

Kurt. Warum Einhörner magisch sind, ist für Chantal Schreiber kein Geheimnis Weil sie Hanf lieben, in jeder Form. Daher kommt ja die Magie. Aber davon wird in „Kurt“ nicht die Rede sein. „Kurt“ ist ein Kinderbuch, im Märchen gelten Einhörner als edel, selbstlos und so weiter. Wenn ein Einhorn furzt, riecht es nach Rosen. ( Einhorn müsste man sein.)