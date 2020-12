Buchhändler: "Selbstausbeutung" und "außerordentliche" Hilfsmaßnahmen

Das klingt jetzt nicht gar so dramatisch.

Das hätte viel schlimmer sein können. Der Buchhandel hat sich immer wieder als krisenfest erwiesen, auch 2008 bei der Finanzkrise. Man muss aber auch sehen, dass der Buchhandel in den letzten Jahren permanent unter Druck war und zwischen Nullwachstum, leichtem Minus und leichtem Plus von Jahr zu Jahr gelebt hat. Aber man braucht eigentlich Wachstum. Es sind keine Rücklagen da.

Für einen kleinen Buchhändler, der also gerade so durchkommt, sind diese 5,5 Prozent minus dann wohl genau das, was sonst übrig geblieben wäre.

Ja, das ist schwierig und führt gerade bei den kleinen Buchhändlern zur Selbstausbeutung. Die müssen sprichwörtlich Tag und Nacht arbeiten. Die meisten betreuen das Onlinegeschäft selbst, was gut ist und Kunden bindet. Dann arbeiten sie am Wochenende durch, um das zu verkraften. Aber die Stimmung ist nicht schlecht. Es kriegen viele Feedback von ihren Stammkunden, da bringt dann auch einer eine Flasche Wein oder einen Blumenstock vorbei. Sie erfahren viel Wertschätzung, und das treibt sie auch an. Buchhandlungen sind mehr als reine Verkaufsstellen.

Deswegen ist Amazon nicht der große Gewinner im Buchhandel im Krisenjahr?

Im ersten Lockdown wurden andere Artikel gegenüber Büchern priorisiert, da haben sie sich zurückgenommen. Mit den anderen Produkten – Haushalt etc. – hatten sie eine höhere Spanne. Darauf hat der stationäre Buchhandel sehr gut reagiert und Boden wettgemacht. Da hat es eine Verschiebung gegeben. Im zweiten Lockdown aber ist Amazon schon sehr stark. Wie es im Jahresvergleich dann am Ende sein wird, wissen wir noch nicht.