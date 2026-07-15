Wiederentdeckter Exilroman „Zugvögel“: Wofür es zu kämpfen lohnt

Dieses Buch, 1943 auf Englisch erschienen, ist beklemmend zeitgemäß, und das nicht nur aus den naheliegenden Gründen. Iwan Heilbut schrieb ein Plädoyer für die geistige und körperliche Freiheit, eine Liebeserklärung an die Vergangenheit und an die Zukunft.

Und das in einer Zeit, in der all das infrage stand.

Edvard und Rahel, die zentralen, semi-autobiografischen Figuren, die titelgebenden „Zugvögel“, sind aus Deutschland nach Paris geflüchtet. Und erleben ab 1939 nun dort, wie allein die düstere Bedrohung durch den nahenden deutschen Einmarsch schon vorab den Geist, das Mitgefühl und das Menschliche verdunkelt.