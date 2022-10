Ukrainisches Tagebuch: Der Krieg wächst im Menschen wie ein Tumor

Andrej Kurkow informiert über seine Heimat: Die Mindestrente liege bei 80 Euro.

Er erzählt: Der Zoo in Mykolajiw musste nach Artilleriefeuer geschlossen werden. Trotzdem kauften Tausende Tickets, damit Tierfutter besorgt werden konnte.

Er schäumt: Die Besitzer des Fußballvereins „Dynamo Kiew“ flohen am dritten Kriegstag in Mercedes und Maybach mit nicht deklarierten 18 Millionen Dollar Bargeld Richtung Ungarn.

Er lobt: Die Redenschreiber von Selenskyj produzieren derart Mitreißendes, dass die Russen sie zu gern ausschalten würden.

Der Krieg ist längst in Kurkow, wie ein Tumor. Er wird weitere Tagebücher schreiben müssen. Und warten. Das vermutlich aus China stammende Sprichwort wird jetzt oft in der Ukraine gehört: Wenn du lange am Flussufer sitzt, wird früher oder später der Leichnam deines Gegners flussabwärts an dir vorbeischwimmen.

Andrej

Kurkow: „Tagebuch einer

Invasion“

Übersetzt von Rebecca DeWald.

Haymon Verlag.

343 Seiten.

20 Euro

KURIER-Wertung: ****