Trump, Netanjahu und was die Politik von der Literatur gelernt hat

„Aufzeichnungen aus der Höhle“ versammelt nun Essays des 1980 geborenen New Yorker Autors. Die zwischen 2011 und 2023 entstandenen Texte sind um nichts weniger grotesk als sein 2022 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Roman. Denn es geht darin um unsere Gegenwart, und die ist ja fast zu grotesk, um wahr zu sein. Siehe Donald Trump, dem Cohen hier in den Casinos von Atlantic City auf die Spur kommt – ein „rotgesichtiger, übergewichtiger ,Komm mir nicht in die Quere’-Proll“.