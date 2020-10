Susan Sontag: Denken ist ein Abenteuer

Nunez – 2018 National Book Award für „Der Freund“ – war in den 1970ern mit Sontags Sohn David zusammen. Die beiden wohnten bei seiner Mutter in 340 Riverside Drive, Schlafzimmer an Schlafzimmer – a jiddische mame wünschte das so.

Ging nicht gut.

Dass sie immer Jeans trug und sich nur bei Richard Wagner in Bayreuth mit Seidenrock als Dame kleidete; dass sie meinte, zwei, drei Mal Unterwäsche reiche völlig, denn abends wäscht man, was man tagsüber getragen hat ... das alles liest sich vergnüglich. Aber man fragt: Wo ist der Mythos?

Bei diesem Punkt ist der in den Niederlanden lebende Texaner Benjamin Moser in seinem Element: Für seine Biografie „Sontag“ gab es heuer den Pulitzer Preis.

900 Seiten, die immer darauf zurückkommen: Wie sie auf andere wirkte und wie sie war.

Wo die Lichtschalter in der Wohnung sind, merkte sie sich zwar nicht.

Aber Susan Sontag war Furcht einflößend belesen, und schon in ihren 30-ern gehörte sie zur New Yorker Hochkultur. Sie war New York. Pulsierende Energie. Auch in Europa wollten viele so intellektuell sein wie sie.

Sie kommentierte sie Welt und provozierte: „Die weiße Rasse ist das Krebsgeschwür der Menschheitsgeschichte.“

Ist das noch vorstellbar heute? Es war Tagesgespräch, wenn es von ihr etwas über amerikanischen Rassismus zu lesen gab; wenn sie Fernsehen als das Ende der westlichen Zivilisation bezeichnete; wenn sie über Abstumpfung durch Bilderflut philosophierte.

Die Bandbreite war enorm. Ihre Vorträge wurden gestürmt, um zu hören: Fotografieren bedeutet, die Sterblichkeit zu inventarisieren; Krebs ist Ausdruck für die Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen; Homosexuelle bilden die Aristokratie des Geschmacks ...