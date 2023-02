Stuart Douglas: Im Sumpf hinter der Fassade

Wie schon in Shuggie Bain, dem preisgekr√∂nten Erstling, w√ľhlt und stochert der nach New York emigrierte Schotte Stuart Douglas in seiner Vergangenheit. Im Glasgow der Neunziger. In einem Viertel, das die westliche Zivilisation als dreckige L√ľge entlarvt, wo menschliche Hoffnungen schon erstickt sind, bevor sie √ľberhaupt in das Bewusstsein dringen.

Der f√ľnfzehnj√§hrige Mungo Hamilton versucht, sich dagegen aufzulehnen. Er steckt im Schraubstock der Perspektivenlosigkeit, ist den Gewaltorgien des vom M√§nnlichkeitswahn getriebenen Bruders und der Unberechenbarkeit der alkoholkranken Mutter ausgeliefert, begegnet auf den Stra√üen der Brutalit√§t als √ľberlebensnotweniges Verhaltensmuster, ger√§t in Hassorgien zwischen Katholiken und Protestanten.

Doch das gr√∂√üte Problem tut sich auf, als er James begegnet: Mungo erf√§hrt die Best√§tigung, homosexuell zu sein. Schwule haben in den Vorstellungen des Bruders nichts verloren. Und die Mutter schickt Mungo zum Camping an den See. Mit zwei widerlichen Typen, die sie bei den Anonymen Alkoholikern kennengelernt hat. Sie versprechen, aus ihrem Sohn ‚Äědoch noch einen richtigen Mann zu machen.‚Äú Ein Unterfangen, das ein konsequent desastr√∂ses Ende findet.

Douglas Stuart rei√üt mit, schockiert mit einer manchmal √ľberfallsartigen Abfolge der Ereignisse. Vielleicht √ľbertrieben, oder doch ein Stilmittel einer schonungslosen Aufdeckung jener Welt, die tats√§chlich hinter der sauberen Fassade existiert.