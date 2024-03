"So blöd, wie ich es wünsche"

Sechs Monate zuvor, Schloss Oberufer bei Bratislava. Hier auf dem Sitz der Zsolnay-Familie treffen regelmäßig illustre Runden um Autoren und Künstler wie Franz Werfel, Alma Mahler-Werfel, Arthur Schnitzler, Felix Salten, Richard Coudenhove-Kalergi und seine Frau, die Schauspielerin Ida Roland zusammen. Man schimpft über die deutschen Verleger. In Wien gibt es zu diesem Zeitpunkt kaum belletristische Verlage. Die Monarchie war nicht ins Urheberrecht eingestiegen, österreichische Autoren erscheinen bei deutschen Verlagen. Denen die Autoren nun die Schuld an ihrer unsicheren Existenz geben. Die galoppierende Inflation in Deutschland führt dazu, dass die Honorare, kaum ausbezahlt, nichts mehr wert sind. Ein guter Zeitpunkt also, einen Verlag in Österreich zu gründen.