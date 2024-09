Sally Rooney: Zahnspangen-Ivan und sein blöder großer Bruder

Mit seinem merkwürdigen kleinen Bruder kann Peter nicht kommunizieren. Sie waren einmal Freunde, doch heute endet jedes Gespräch in peinlichem Schweigen. Und just dieser Zahnspangen-Ivan mit dem hohen IQ und den „Defiziten bei den sozialen Zwischentönen“ wird, so scheint es, bald die Rolle des Gewinners in der Familie übernehmen. An seiner Seite: Die attraktive Margaret, 14 Jahre älter als Ivan. Während Ivan immer erfolgreicher wird, scheint Peter zusehends zwischen Schlaf-und Aufputschmitteln zu versumpern und bald „steigt der Gedanke an die Oberfläche seines Verstandes: ich wünschte, ich wäre tot“. Was ihn am Leben hält? Der kleine Bruder. Der ihn, wie Peter glaubt, nicht leiden kann.