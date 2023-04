Rosei, Artmann und der Minus-Mann

Peter Rosei erzählt sein Leben. Seine Erzählung ist eine berauschend schöne Erinnerung an das, was vielleicht war. „Das wunderbare Leben“ ist so etwas Ähnliches wie eine Autobiografie. Aber was heißt das schon. „Wahrheit und Dichtung“, lautet der Untertitel dieser Erinnerungen. Ein paar überprüfbare Eckdaten: Aus kleinen Verhältnissen stammend, studiert der 1946 in Wien geborene Rosei Jus, verdient seinen Lebensunterhalt als Sekretär des Malers Ernst Fuchs, wird schließlich Dichter.