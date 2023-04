Robert Prosser: Hoffnungslos im Gebirge

Alpenroman, mysteriöse Familiengeschichte, Tourismuskritik: „Verschwinden in Lawinen“, der neue Roman des Tiroler Autors Robert Prosser, erzählt all das und mehr. Dass das angebliche Alpenidyll in Wahrheit alles andere als das ist, wissen wir spätestens seit Felix Mitterer, und dass das Landleben mitunter sehr hässlich ist, ist ein seit Franz Innerhofer mal besser, mal schlechter beharrlich weitergegebener Topos. Prosser fügt der Erzählung vom alkoholbetäubten Leben hinter der Tourismusfassade einen neuen Ton hinzu. Eine Traurigkeit, eine Hoffnungslosigkeit, die wie ein grauer Schleier vor der Gebirgskulisse hängt. Es ist, als hätten es die Menschen hier nicht nur mit einer Lawine zu tun, sondern wären auch in einem übergeordneten Sinn verschüttet.