Renate Welsh und "Die alte Johanna" helfen gegen das Raunzen

Renate Welsh (Foto oben) hat das Denkmal für ihre ehemalige Nachbarin nun vollendet. Wie Johanna sechs Kinder großzog, die niemals hungrig ins Bett mussten. Wie sie zur Mitte ihres Dorfes wurde. Wie sie starb ... Renate Welsh sagt: Der Mensch kann mehr sein als die Summe dessen, was ihm widerfahren ist.

Das Große im Kleinen wird gezeigt: „So viele Steine am Weg, so viele Verletzungen, so viel Traurigkeit. So viele Schicksale im Dorf mit nicht einmal dreißig Häusern. Menschliche Größe und Niedertracht.“

Renate Welsh

„Die alte

Johanna“

Czernin Verlag.

120 Seiten.

20 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern