Paul Lendvai: Ansichten eines Glückskindes

Er ist so etwas wie eine lebende Legende des Politik-Journalismus. Paul Lendvai wird am 24. August 96 Jahre alt, hat gerade ein neues Buch geschrieben und denkt schon über das nächste nach. Am Weltgeschehen bleibt der langjährige ORF-Außenpolitik-Experte dran, denn „Golfspielen“ oder „aus dem Fenster schauen“, das kommt für ihn nicht in Frage. KURIER: Ihr neues Buch heißt „Wer bin ich“. Das lässt sich beantworten. Sie sind österreichischer Patriot mit ungarischem Akzent und jüdischer Herkunft. Letzteres ist im Laufe Ihres Lebens immer wichtiger geworden. Paul Lendvai: Es hat immer wieder eine größere und kleinere Rolle gespielt. Seit dem 7. Oktober 2023 wieder eine größere. Sie haben lange gesagt: In erster Linie bin ich Mensch. Das verbindet Sie mit Bruno Kreisky, dessen Biografie Sie geschrieben haben. Ich bin nicht so leidenschaftlich wie er in dieser Frage. Aber es war eine Verbindung. Unsere gemeinsame Abstammung hat mich auch ermächtigt, mit ihm zu streiten. Das hätte man sonst ja nicht gewagt. Ich habe ihn verstanden, und manchmal auch mit ihm gestritten, etwa über die Wiesenthal-Affaire. Aber das hat nichts an der Tatsache geändert, dass ich Österreich in der Waldheim-Geschichte verteidigt habe, ebenso in der ersten schwarz-blauen Koalition unter Wolfgang Schüssel.

„Wer bin ich“

Zsolnay.

123 Seiten.

25,95 Euro

Bruno Kreisky hat sich schon früh für die Palästinenser eingesetzt. Würden Sie rückblickend sagen, er hat Weitblick gehabt, oder sind damals auch Fehler passiert? Er war weitblickend, das hat auch Schimon Peres (ehem. israelischer Ministerpräsident) gesagt. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass nun so viele sogenannte westliche Länder einen Staat namens Palästina anerkennen möchten? Das ist billige Symbolpolitik. Und die Folge der Blödheit der verbrecherischen Netanjahu-Regierung. Die Terroristen bekommen, was sie wollen. Eine Katastrophe. Mithilfe der Heuchelei der UNO und der Medien, die bereits unmittelbar nach dem Terrorüberfall der Hamas vergessen haben, was dort passiert ist. Die Reaktion war schon nach wenigen Tagen gegen Israel. Da ist eine Tragödie und wird jahrzehntelange Folgen haben. Gleichzeitig interessiert es die Öffentlichkeit wenig, was im Sudan los ist oder wie viele Menschen jedes Jahr im Iran hingerichtet wurden. Ich habe auch noch nie gehört, dass chinesische Restaurants boykottiert werden, weil in China Hunderttausende Uiguren keine Rechte haben. Also das Getöse der UNO und anderer, das ist alles Heuchelei. Keine nationale Bewegung wurde so verunglimpft wie der Zionismus. Man hat in Israel ein Heim aufgebaut, nachdem sechs Millionen Menschen umgebracht wurden, ein unglaublicher Erfolg. Dass dieser Erfolg vernichtet wird, ist die Logik der Geschichte. Darüber hat die israelische Soziologin Eva Illouz eine ausgezeichnete Analyse geschrieben. Sie schreibt auch über die sogenannte Linke, von der man nicht so viele im Einsatz für die Ukraine gesehen hat. Dort werden täglich Existenzen vernichtet und in Moskau sitzt ein Verbrecher ersten Ranges.

Sie wurden als junger Journalist vom russischen Geheimdienst verfolgt. Wie geht es Ihnen denn damit, dass in Wien nach wie vor so paradiesische Zustände für Geheimdienste herrschen? Das war immer so. Überspitzt gesagt: Hier wurde immer mehr Geld für die Oper als für das Bundesheer ausgegeben und es klingt natürlich nett, in so einem Land zu leben. Aber bei uns sind Geheimdienst und Innenministerium ein Witz! Doch im Grunde ist diese Sache mit den Geheimdiensten wohl nichts anderes als die andere Seite der österreichischen Schlamperei. Es ist das Land von Kreisky und das Land von Waldheim, ich habe beide gekannt. Sie haben sich in der Waldheim-Causa damals sehr engagiert. Finden Sie, dass ihm unrecht getan wurde? Sicher. Österreich wurde damals unrecht getan. Aber die Sache hat das Land auch entscheidend weitergebracht bei der Aufarbeitung der Vergangenheit. Man hat bloß einen hohen Preis bezahlt. Die Aufarbeitung war auch nicht unbedingt Kreiskys Sache, er hat den Mythos, Österreich sei das erste Opfer der Nazis gewesen, weitergetragen. Ja, sicher. Ohne Kreisky hätte es keinen Haider gegeben.

Sie sind nach wie vor sehr informiert über das österreichische und das internationale politische Geschehen. Bin ich, ich schreibe auch viel darüber, erst heute wieder einen Kommentar über Trump im Standard. Kommt nie ein Punkt, wo Sie sagen: Das interessiert mich jetzt nicht mehr? Das wäre undenkbar. So lange mein Kopf arbeitet und die Leute glauben, was ich sage und so lange Zeitungen das abdrucken, was ich schreibe, so lange werde ich das auch machen. Golfspielen oder aus dem Fenster schauen, das wäre nichts für mich. Lesen Sie täglich Tageszeitungen? Ich lese jeden Tag KURIER, Krone, Presse, Standard. Und dann lese ich die FAZ, die Süddeutsche, die Neue Zürcher, die Financial Times und eine halbwegs leserliche ungarische Oppositionszeitung. Le Monde lese ich nicht mehr. Außerdem lese ich die Zeit, den Economist, den Spiegel und das Profil. Also Ihretwegen gäbe es keine Zeitungskrise. Nein, es ist wichtig, zu wissen, was los ist. Viele Leute sagen, bald gibt es keine Zeitungen mehr. Der Abgesang auf das gedruckte Wort hat schon mit der Erfindung des Buchdrucks begonnen. Ich glaube nicht daran.