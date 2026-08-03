Patrick Ryans Roman „Buckeye“: Ein amerikanischer Stammbaum

Buckeye ist der englische Name für Rosskastanie. Die kommt im gleichnamigen Roman von Patrick Ryan gar nicht oft vor, aber so wird der Spitzname von Skip für seinen Freund Tom lauten. Dass die beiden eine nähere Verbindung als Freundschaft haben, wird Skip nie und Tom viel zu spät erfahren. Buckeye ist aber auch eine Bezeichnung für die Bewohner von Ohio, weil dort eine spezielle Kastanie wächst. Und in Ohio, in der Kleinstadt Bonhomie, spielt Ryans Buch.

Mit Geistern

Skips Vater heißt Cal, er hat ein kürzeres Bein, das ihn für den Zweiten Weltkrieg untauglich macht. Darüber ist sein Vater Everett froh, selbst Veteran des Ersten Weltkriegs und fleißiger Schreiber von Briefen an Präsidenten und Minister, denen er das Menschen-in-den-Tod-Schicken ausreden will. Cals Frau Becky ist erleichtert, aber es stört sie auch nicht, dass Cal als ehrenamtlicher Zivilschutzverantwortlicher nicht so viel zu Hause ist. So hat sie mehr Ruhe bei ihren Séancen.

Die Eltern von Tom heißen Margaret und Felix. Margaret wurde als Baby ausgesetzt und erzählt das niemandem. Felix seinerseits hat ein Geheimnis, das in jener Zeit zu enthüllen undenkbar wäre. Obwohl sich Margaret das wünschen würde, ist Felix nicht untauglich für den Kriegseinsatz. Und da setzen die Ereignisse ein, die das Leben beider Familien für immer verändern werden.