Familienroman „Der Fall der Ebby Freeman“: Ein Krug, gefüllt mit Leben

Ebony, „Ebby“, Freeman stammt aus einer wohlhabenden afroamerikanischen Familie. Der Roman beginnt mit einem prägenden Moment ihres Lebens. Ihr Bruder Basil, „Baz“, wurde mit nur 15 Jahren bei einem Raubüberfall im eigenen Haus erschossen. Die kleine Schwester musste sein Sterben mitansehen. Bei dem Vorfall wird auch ein besonderes Familienerbstück zerstört, das sogar einen Spitznamen hat, „Old Mo“. Eigentlich eine Nebensächlichkeit, gemessen am schwerwiegenden Verlust des Lebens eines Kindes. Aber im Verlauf von „Der Fall der Ebby Freeman“ wird sich zeigen, dass dieser 750 Liter fassende Tonkrug das Herz der Familiengeschichte ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fischer Charmaine Wilkerson: „Der Fall Ebby Freeman“ Fischer. 416 Seiten. 20,95 Euro

Immer in Angst Er wurde von einem versklavten Töpfer im 19. Jahrhundert in South Carolina hergestellt, eine Tätigkeit, die im öffentlichen Diskurs über jene Zeit noch nicht viel Platz gefunden hat. Der erste Ed Freeman, als Sklave noch Willis genannt, floh als Träger dieses Krugs, der für den Handel bestimmt war, auf einem Walfänger in den Norden. Dort gründet er mit einer Indigenen eine Familie – muss aber nach wie vor fürchten, dass er wieder gefangen wird. Nicht zuletzt, weil er seinen Krug als illegalen Postkasten nutzt. Außerdem hat der Krug eine geheime Inschrift am Boden. Der Originaltitel des Romans ist nicht ohne Grund „Good Dirt“ (Übersetzung: Britt Somann-Jung), also „Guter Dreck“, was darauf anspielt, dass schmutzige Lehmerde das Potenzial zu Schönheit und Fortschritt hat.