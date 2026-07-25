Neue Kurzgeschichten über den miesen Zustand der Welt von T. C. Boyle

Die Blutspur auf dem Sofa ist in Wahrheit nur Grillsoße von den Spareribs. Hat nichts mit dem kleinen Mädchen zu tun, das „wie ein totes Tier“ in einem schwarzen Plastiksack in einem öffentlichen Park abgelegt worden war.

Tanya, eine Herumtreiberin, hat das neun-, vielleicht zehnjährige tote Mädchen mit den rosa Crocs und dem Pyjama mit der Aufschrift „Prinzessin“ gefunden. Zur Polizei ist sie nicht gegangen. Die hätte sie wohl festgenommen. Zuvor hatte Tanya sich nämlich bei der Grillparty einer sauberen Mittelstandsfamilie eingeschlichen, das Buffet geplündert (Spareribs!) und sich ins Bett der Teenagertochter gelegt. Sie wollte eben ausschlafen. Egal, ob dort schon wer lag.

Man liest und fragt sich:„Echt jetzt?“

Das ist er wieder, T. C. Boyle, der Rockstar unter den Schriftstellern. „Prinzessin“ heißt die erste Story seines neuen Erzählbandes „Das Ende ist nur ein Anfang“. Beide Titel klingen wie eine Drohung. Denn die Welt ist kein guter Ort, nicht für Prinzessinnen und ganz prinzipiell nicht mehr. Erstaunlich allerdings, wie vergnüglich sich diese Apokalypse auch diesmal wieder liest. Boyle findet den Anspruch, unterhalten zu wollen, selbstverständlich, erzählte er dem KURIER einmal und fügte, maliziös lächelnd, hinzu: „Ich wirke nett. Aber mein Herz ist schwarz.“