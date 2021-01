Paolo Casadio: Ein Roman über den Zug in Richtung Vernichtung

Bei John Boyds Roman „Der Junge im gestreiften Pyjama“ ist es der Zaun von Auschwitz und die Freundschaft, die es in Wahrheit unmöglich geben konnte, aber Leser werden sie trotzdem nicht vergessen können.

Bei „Der Junge, der an das Glück glaubte“ von Paolo Casadio (Foto oben) ist es der Zug. Da steht eine Eisenbahn wegen beschädigter Schienen, in den Waggons sind italienische Juden eingesperrt, still. Morgen geht die Fahrt zur Vernichtung weiter. Kann man’s verhindern? Sabotage? Wie?