Österreichischer Krimipreis 2024 an Eva Rossmann

Der Österreichische Krimipreis 2024 geht an Eva Rossmann. Die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung für hervorragende deutschsprachige Kriminalliteratur wird heuer zum siebenten Mal vergeben. Wie der Folio Verlag am Montag mitteilte, findet die Verleihung im Rahmen des Krimifestes Kärnten am 13. Oktober in Velden statt.