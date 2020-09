Neues von Elena Ferrante 1, 2 oder 3

Da könnte man ja fast noch Fan von Elena Ferrante werden – der man allein schon deshalb nicht war, weil in ihrer berühmten Neapolitanischen Saga von Neapel nichts zu spüren war. Lila und Elena hätten auch in Bregenz aufwachsen können oder in Neusiedl am See; kaum ein Unterschied.

Im neuen Roman, seit Ende 2019 in Italien im Buchhandel und kontrovers diskutiert, ist immerhin vom oberen und vom unteren Neapel die Rede.

Giovanna ist 13 und lässt in der Schule nach, als sie ihren Vater hört, der leise zu ihrer Mutter sagt: „Giovanna kommt ganz nach Vittoria.“

Vittoria ist Vaters verhasste Schwester, Giovannas Tante, die immer als grantig, hässlich und bösartig beschrieben wird.

Vittoria wohnt „unten“, sie hat bei den Reichen „oben“ die Häuser geputzt.