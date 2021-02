Neuer Roman von Yishai Sarid: Wie Soldaten tödlicher werden

Überhaupt zweifelt der Mann: „Wir haben vielen jungen Leuten das Leben kaputtgemacht. Nicht immer war es die Sache wert.“

Das sagt der Generalstabschef der israelischen Armee. Abigail hört so etwas gar nicht gern.

Sie ist die Psychologin des Tötens. Als Oberstleutnant der Reserve macht sie die Soldaten im Kampf mit den Arabern tödlicher; und resistenter gegen Traumata. Sie unterrichtet Ausbildner, damit es nie mehr so wird wie im Zweiten Weltkrieg, als nur 20 Prozent der amerikanische Soldaten in Tötungsabsicht geschossen haben. Der Rest schoss gar nicht oder in die Luft.

Abigails alter Vater, ebenfalls Psychologe, sagt: „Du bist ein Teil der Maschinerie, die Elend produziert.“

Er ist die Ausnahme: Sonst mag sie nur harte Männer. „Positive Psychopaten“.