Martina Hefters Buchpreis-Gewinner: Danke, eigentlich nicht so gut

Smiley

Es ist ein Roman über Schein und Sein und stille, aber irgendwie nicht unzufriedene Verzweiflung, über Smileys in Momenten, in denen es nichts zu lächeln gibt. Juno zählt die Jahre bis zu ihrem statistisch erwartbaren Ableben – 23 – und kocht Jupiter, wenn gerade Geld da ist, Karotten und Bohnen; sie probt für einen Auftritt und erhält Fanpost einsamer Männer via Instagram.

Es ist dieses Leben zwischen Träumen und Ruhestand, das man mit über 50 durcharbeitet. Jupiter gewinnt einen Literaturpreis, so wie Hefter den Deutschen Buchpreis. Hefter erzählt ohne Pomp, ohne jenen Stuck, den Juno an der Decke anstarrt, wenn sie nicht schlafen kann, nah am eigenen Leben.