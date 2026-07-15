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Buch

Lily Kings Roman „Herz König“: Jung liebt es sich anders

In Lily Kings neuem Roman „Herz König“ vergeht die verspielte Liebe nicht.
Christina Böck
15.07.2026, 10:54

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Porträt einer lächelnden Frau mit langen lockigen Haaren vor verschwommenem Bücherregal.

In „Writers & Lovers“ (2021) hat Lily King Casey begleitet, die versucht, ihren ersten Roman zu vollenden, während sie um ihre Mutter trauert und mit ihren Collegeschulden kämpft. In „Herz König“ legt die US-Autorin nun gleichermaßen Prequel und Sequel dieser Geschichte vor. Sie führt zurück in die Collegezeit, in der die Erzählerin berichtet, wie sie erst eine Beziehung mit Studienkollege Sam beginnt, der aber enthaltsam lebt und auch sonst schwierig ist, und sich danach in dessen Freund Yash verliebt. 

Orangefarbenes Buchcover mit dem Titel „Herz König“ von Lily King, stilisierten Augen und Lippen.

Lily King: „Herz König“, C.H. Beck. Ü: Eva Bonné
222 Seiten.25,95 Euro.

Literaten-Pilgern

Diese Beziehung hält sogar, als die von der Clique Jordan genannte (erst der letzte Satz des Romans enthüllt ihre Identität als Casey) nach Paris zieht, um dort auf Vermittlung der Chefin einer ihrer vielen Jobs als Au-pair zu arbeiten. Yash besucht sie sogar und sie pilgern durch Europa an die Stätten, an denen Marcel Proust und Thomas Mann schrieben.

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Dynamischer Text

Beide wollen Schriftsteller sein, nur ihr wird es gelingen. Das erfährt man in Teil 2, der einige Zeit nach einem felsenartigen Stolperstein für ihre Liebe einsetzt. Jordan ist nun mit Silas verheiratet, mit zwei Kindern und allerlei Haustieren, aber Yash wird ihr Herz weiter bewohnen. Der Roman ist sehr dynamisch, fast stakkatoartig geschrieben, was ihn aber keine Emotionalität kostet. Man lacht, man weint und man will das alberne Kartenspiel lernen, das alle spielen.

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