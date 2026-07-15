Lily Kings Roman „Herz König“: Jung liebt es sich anders

In „Writers & Lovers“ (2021) hat Lily King Casey begleitet, die versucht, ihren ersten Roman zu vollenden, während sie um ihre Mutter trauert und mit ihren Collegeschulden kämpft. In „Herz König“ legt die US-Autorin nun gleichermaßen Prequel und Sequel dieser Geschichte vor. Sie führt zurück in die Collegezeit, in der die Erzählerin berichtet, wie sie erst eine Beziehung mit Studienkollege Sam beginnt, der aber enthaltsam lebt und auch sonst schwierig ist, und sich danach in dessen Freund Yash verliebt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ch Beck Lily King: „Herz König“, C.H. Beck. Ü: Eva Bonné

222 Seiten.25,95 Euro.

Literaten-Pilgern Diese Beziehung hält sogar, als die von der Clique Jordan genannte (erst der letzte Satz des Romans enthüllt ihre Identität als Casey) nach Paris zieht, um dort auf Vermittlung der Chefin einer ihrer vielen Jobs als Au-pair zu arbeiten. Yash besucht sie sogar und sie pilgern durch Europa an die Stätten, an denen Marcel Proust und Thomas Mann schrieben.