Tierischer Krimi "Widdersehen": Schaf ermittelt
Vor mehr als 20 Jahren ist der Roman „Glennkill“ von Leonie Swann erschienen. Darin ermittelt eine Schafherde im Mordfall an ihrem eigenen Schäfer. Das können sie, allen voran die schlaue Miss Maple, deswegen, weil ihnen dieser Schäfer George immer Kriminalgeschichten vorgelesen hat.
Erstaunlicherweise hat es bis heuer gedauert, dass dieser charmante Krimäh eine Verfilmung (jetzt im Kino) bekommen hat – mit Hugh Jackman als Mordopfer, Emma Thompson ist auch dabei und Anke Engelke und Bastian Pastewka sprechen Schafsstimmen. Rechtzeitig dazu ist ein neuer Roman der deutschen Autorin über die detektivisch veranlagten Wolltiere erschienen.
Ein Krimäh
Diesmal haben sie es mit einem abgetrennten Finger zu tun, ihre neue Schäferin Rebecca verschwindet, dafür organisieren sie sich einen Ersatzschäfer, der erst ganz tauglich wirkt, aber dann Miss Maple doch irgendwie verdächtig erscheint.
Das ist nicht nur in sehr gewählter Sprache geschrieben, sondern auch spannend und mitunter gar metaphysisch. Und nicht zuletzt sehr lustig. Weil die Schafe nicht zwischen Immateriellem und Materiellem unterscheiden können, entstehen philosophische Problemfelder wie: „Die Schafe guckten skeptisch. Niemand von ihnen war je zuvor einer Idee begegnet, schon gar nicht hinter einem Fenster.“
Kommentare