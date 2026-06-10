Tierischer Krimi "Widdersehen": Schaf ermittelt

Vor mehr als 20 Jahren ist der Roman „Glennkill“ von Leonie Swann erschienen. Darin ermittelt eine Schafherde im Mordfall an ihrem eigenen Schäfer. Das können sie, allen voran die schlaue Miss Maple, deswegen, weil ihnen dieser Schäfer George immer Kriminalgeschichten vorgelesen hat.

Erstaunlicherweise hat es bis heuer gedauert, dass dieser charmante Krimäh eine Verfilmung (jetzt im Kino) bekommen hat – mit Hugh Jackman als Mordopfer, Emma Thompson ist auch dabei und Anke Engelke und Bastian Pastewka sprechen Schafsstimmen. Rechtzeitig dazu ist ein neuer Roman der deutschen Autorin über die detektivisch veranlagten Wolltiere erschienen.