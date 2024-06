Lawrence Ferlinghettis Reisenotizen: Als die Welt frei und Wien schön war

Der bemerkenswerte Wien-Besuch ist eine Anekdote aus Ferlinghettis nun auf Deutsch veröffentlichten „Notizen aus Kreuz und Quer“ – Reiseaufzeichnungen von 1960 bis 2010. Es sind Transkripte des handschriftlichen Reisetagebuchs eines Mannes, der, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg volljährig geworden, sein Leben lang in der Welt umherstreifte und eine Art Heimat in San Francisco fand, wo er im Februar 2021 im Alter von 102 Jahren starb – nachdem die „Tage und Jahre im großen Schlund der Zeit verschwunden“ waren.

Lawrence Ferlinghetti wurde 1919 in der Nähe von New York geboren und irgendwann in San Francisco, als dieses noch „eine kleine provinzielle Hauptstadt war“, erwachsen. Wenn Ferlinghetti, der Wurzeln in Italien und Frankreich hatte, nicht umhervagabundierte, suchte er nach „Meisterwerken von Autoren“, um sie bei City Lights zu veröffentlichen.

City Lights, das war und ist eine berühmte unabhängige Buchhandlung und ein Kleinverlag in San Francisco, den Ferlinghetti 1953 gründete, um dort Bücher von Dichtern der Beat Generation wie Allen Ginsberg, William S. Burroughs und Jack Kerouac zu veröffentlichen.