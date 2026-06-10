"Laute Nächte" von Anne Freytag: Ein Leben nach dem Tod

„Er kennt kein Timing, er kommt, wann er mag und nimmt, wen er will. Mir hat er das Leben genommen und mich dann einfach am Leben gelassen.“ Der Tod – Kenni kann nicht aufhören, an ihn zu denken. Seine Freundin starb bei einem Autounfall, nur einen Tag , bevor die beiden einen Sommer lang Frankreich entdecken wollten. Er war 19 Jahre alt, als das geschah. Ab diesem Tag ist alles anders, er ist anders.

Die deutsche Bestseller-Autorin Anne Freytag schickt Kenni von München nach Wien in eine WG. Es soll ihn nichts an seine Freundin erinnern. Das funktioniert nicht. Freytag lässt Kenni in ihrem neuen Roman „Laute Nächte“ nachdenken und sprechen. Er erzählt – und schnell werden die Frage offensichtlich, die sich durch das ganze Werk ziehen: Wie viel Leben erlaubt sich Kenni angesichts der riesigen Trauer? Und wie viel Glück und Liebe? Wen wird er sich anvertrauen können?