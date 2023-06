Kiki Man Ray: Als ihre Nasen Funken schlugen

Kubismus, Dadaismus, Surrealismus: die -Ismen schossen nur so aus dem Boden, meinte der Dichter Jean Cocteau. Alice Prin alias Kiki de Montparnasse, Sängerin und Malerin, kannte zwar so gut wie alle, die mit einem der Pariser -Ismen um 1920 zu tun hatten, sie bevorzugte aber den Pragmatismus. Verabreichte ihrem Geliebten Man Ray Trennkost, inspirierte ihn zu seinen berühmtesten Werken und sorgte dafür, dass er, als es vorbei war, unter der Schwingtür der „Coupole“ durchkriechen musste, weil sie ihn mit allem, was nicht niet- und nagelfest war, von der Bar aus bewarf. Dabei hatte sie, als alles begann, ihrem guten Freund Tristan Tzara schwelgerisch geschrieben: „Unsere Nasen schlagen Funken.“