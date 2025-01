Julia Schoch: So, wie wir vielleicht nicht waren

Julia Schochs Romane gehören zum Klügsten, das man derzeit über das Leben an sich lesen kann. Wie die meisten Schriftsteller macht sie aus Erlebtem Literatur. Sie thematisiert ihr Aufwachsen in der DDR und das Verschwinden dieses Staates, der in ihrem und im Leben ihres Mannes immer durchschimmert. Dass man dem Erlebten und der Erinnerung daran nicht trauen sollte, gehört zu den Grundpfeilern ihres Schreibens. Die Liebe? Ist wahrscheinlich am Ende das einzig Wichtige. Und doch, sagt die 50-Jährige, solle man sie und vor allem die Erinnerung daran nicht überschätzen.

In „Das Liebespaar des Jahrhunderts“, Teil zwei ihrer Trilogie, steht ein Paar, das seit 30 Jahren zusammen ist, vor dem Ende. Eines Abends kommt die Erzählerin nach Hause und beobachtet ihren Mann, wie er stumm auf die kahlen Bäume vor dem Fenster schaut. Er habe immer geglaubt, sagt er schließlich, dass es im Leben darum gehe, zu einem gebildeten Menschen zu werden, um am Ende die Gesellschaft besser zu machen. In Wahrheit aber gehe es bloß darum, halbwegs über die Runden zu kommen. Sie, froh, nicht über die Beziehung reden zu müssen, sagt: „Jeder lebt sein Leben“ und denkt: „Vielleicht haben wir in all den Jahren nur die Zeit bis zur nächsten Revolution überbrückt.“ Schon möglich, „dass die Liebe ein Warten gewesen ist. Ein Warten auf etwas, das größer ist als wir.“