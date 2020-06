Jugend in der Arktis: Wimperntusche hält bei minus 40 Grad nicht

Erinnerungen ans erste Packerl Memphis und an die Lieder von ABBA, die man nicht mochte, lieber Black Sabbath, „Satan kommt um die Kurve, die Leute rennen, sie haben Angst ...“

... sie füllen verstärkt Bücher, aber bringen kaum Neues. „Eisfuchs“ von Tanya Tagaq fällt aus der Reihe.

Da wird auf einem Eisbären geritten, zumindest kann man sich’s vorstellen, und der Schwanz eines Eisfuchses wird in den Mund genommen, zumindest kann man sich’s vorstellen, und die Polarlichter steigen herunter und schneiden dir den Kopf ab, wenn du sie anschreist ...

Tagaq - im Bild mit der Royal Canadian Mounted Police - ist Kanadierin. Sie wuchs in der Arktis auf, unmittelbar am Eismeer. „Ihre“ Gegend ist 15 Mal so groß wie Österreich, hat aber nur 35.000 Bewohner.