Ingeborg Bachman: Unscharf ist die Welt erträglicher

Es war Mord. So endet Ingeborg Bachmanns erster und einzig vollendeter Roman „Malina“ aus dem Jahr 1971. Wer hat wen ermordet? Die komplexe Geschichte ist nicht einfach zu interpretieren. Es gibt nicht wenige, die sie als Abrechnung mit Bachmanns langjährigem On-und-Off-Partner Max Frisch lesen. Das mag auch stimmen, ist aber in jedem Fall zu kurz gegriffen. „Malina“ ist eine dichte Beziehungsgeschichte und etliches mehr. Sie ist eine kritische Gesellschaftssatire samt Auseinandersetzung mit der Nazivergangenheit und ein Wien-Roman, in dem man förmlich spazieren gegen kann: Ungargasse, Wienerwald, Laxenburg – bis hin zur „Prinzessin von Kagran“. Vor allem aber eine faszinierende Auseinandersetzung mit Fragen nach Identität, Geschlechterrollen und Doppelgängertum – und als solches hochmodern. Da ist zunächst der titelgebende Malina, ein Historiker, der als fader Beamter im österreichischen Heeresmuseum arbeitet, und ohne großes persönliches Zutun Karriere macht. Eigentlich ist er Künstler. Malina teilt seine Wohnung mit der Erzählerin namens „Ich“: „Augen br., Haare bl., geboren in Klagenfurt. Wohnhaft Ungargasse 6., Wien III.“ Nebenan ihr Geliebter Ivan, schön und unerreichbar. Auch deshalb, weil nicht klar ist, wer Malina und „ich“ eigentlich sind.

Bücher statt Drogen Der Roman kann mit Fug und Recht als „Kultroman“ bezeichnet werden. Er ist voll von berühmten Zitaten („Nein, ich nehme keine Drogen, ich nehme Bücher zu mir“) und auch in seiner Form sehr aktuell: Die lineare Erzählung wird immer wieder unterbrochen, etwa durch Dialoge, die möglicherweise aber auch ein innerer Monolog sind. Zudem erschütternd prophetisch, was das Schicksal der jung verstorbenen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann betrifft, deren Leben und Schreiben immer wieder von Selbstzweifeln und Einsamkeit geprägt war. „Dann habe ich mich umgesehen, und in meiner Umgebung, und auch fern von meiner Umgebung, habe ich bemerkt, dass alle abwarten, sie tun nichts weiter, tun nichts Besonderes, sie drücken den anderen die Schlafmittel in die Hand, das Rasiermesser …“. Zwei Jahre nach dem Erscheinen von „Malina“, am 17. Oktober 1973, starb Bachmann in Rom an den Folgen von Verbrennungen und Medikamentenentzug. Die am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geborene Schriftstellerin war schon früh mit Gedichten und Hörspielen berühmt geworden und auch in der Familie anerkannt: Wenn sie vom Studium in Innsbruck und Wien auf Besuch daheim in Kärnten war, wurde es im Haus ganz still, man hörte nur das Klappern ihrer Schreibmaschine. Die Mutter sagte den jüngeren Geschwistern, die ältere Schwester sei „eine Dichterin,“ beschrieb es später ihr Bruder Heinz.

Der Bachmann-Preis: Lesen im Jubiläumsjahr Der 50. Ingeborg-Bachmann-Preis findet vom 24. bis 28. Juni 2026 in Klagenfurt statt. Im Jubiläumsjahr (100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann) lesen 14 Autorinnen und Autoren um den auf 30.000 Euro erhöhten Hauptpreis. Die Wettbewerbe werden live auf 3sat übertragen.

Aus Österreich, Deutschland und der Schweiz treten 14 Autorinnen und Autoren bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur an. Aus Österreich liest Magdalena Schrefel, geboren 1984 in Korneuburg. Sie veröffentlichte 2026 den Roman „Das Blaue vom Himmel“ bei Suhrkamp. Weiters Christoph Szalay, geboren 1987 in Graz, Künstler und Kurator; und Wolfgang Popp, 1970 in Wien geboren, Kulturjournalist, mehrere Veröffentlichungen, u.a, bei Folio.

Unter dem Juryvorsitzenden Klaus Kastberger ist dieselbe muntere Jury wie im Vorjahr dabei: Der Schweizer Schriftsteller Philipp Tingler, sein Landsmann, der Literaturwissenschafter Thomas Strässle, die deutsche Schriftstellerin und Literaturwissenschafterin Mithu M. Sanyal, die Literaturkritikerinnen Mara Delius und Laura de Weck sowie die österreichische Journalistin, Literaturwissenschafterin und Feuilletonchefin der Wochenzeitung „Die Furche“ Brigitte Schwens-Harrant.

Eröffnet werden die Tage der deutschsprachigen Literatur am Mittwoch mit einer Rede von Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert.