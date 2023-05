Hanno Millesi: Der junge Mann und der Tintenfisch

Mehr oder weniger durch ein Kommunikationsmissverständnis ist er in den Besitz des Tieres gekommen und fortan wird sich die Tagesgestaltung des Mannes, der eigentlich zum Sightseeing in diese Stadt am Meer gekommen ist, den Bedürfnissen seiner Begleitung im Plastiksackerl unterordnen müssen. Die Beziehung zwischen den beiden ungleichen Reisekumpanen wird keine ganz dramatische Wendung nehmen, sondern leise und poetisch enden, wie der Tag Stunden zuvor begonnen hat: „Wer jetzt noch auf den Beinen ist, dem verabreicht der morgendliche Nieselregen einen ernüchternden Gutenachtkuss.“